Mujal maailmas on põllumees au sees

Eestis on meie kliima kohta väga suured viljasaagid ning Euroopa kõrgeim piimatoodang. Meie toit on puhas ja väärtuslik.

Sellest hoolimata on meil Eestis põllumajandusteemad – olgu künnivõistlus, viljelusvõistlus, vissivõistlus, parima loomakasvataja ja taimekasvataja konkurss kui muud selle sektori ettevõtmised – mingid veidrike nišitegevused, mis ei huvita kedagi. Kui suuremas osas Euroopast on põllumehe amet ühiskonnas populaarne ja aktsepteeritud, siis kahjuks meil Eestis on vastupidi.

Midagi on siin pildil valesti ja kusagil on tehtud suurem viga. Kus täpselt, ei oskagi öelda: kas hariduses, rahastamises, kommunikatsioonis või meedias. Ja karta on, et parandada seda enam ei anna.