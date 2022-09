VIGA SÜSTEEMIS | Kooli- ja lasteaialaste poolt üle jäävaid sööke ei peaks päästma. Toitu tuleks valmistada parasjagu

Uue kooliaasta esimesel nädalal alustas Foodshearing Tartu oma toidukappides ka „päästetud koolitoidu“ jagamist. Ühe sotsiaalmeedias suurt tähelepanu äratanud postituste kommentaaridest selgus, et toitu jääb üle küll, aga mitmes Tartu koolis võivad õpilased koolipäeva lõpus minna veelkord kõhtu täitma. Viidati ka sellele, et kõikjal pole toiduportsjonid piisavalt suured või et mõni toit lihtsalt ei maitse lastele.