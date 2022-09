Mis on võistluskünd?

See tähendab, et põld vajab ikkagi, olenevalt mulla tüübist ja põllu kasutamise eesmärgist, kas lühema või pikema aja järel ka kündmist. See on eriti oluline seemnevilja kasvatajatele. Sellelt pinnalt on kutsutud ellu ka künnivõistlused ja võistluskünd.

Tehnikasport

Oma sisult on võistluskünd tehnikasport nagu autoralli, motokross või vormel. Kui autospordi alade eesmärk on lisaks meelelahutuse pakkumisele parandada masinaid ja nende mootoreid, siis künnivõistluste tulemustest teevad järeldusi traktori- ning adratootjad.

Eestis on see pikkade traditsioonidega ala: esimesed künnivõistlused korraldas Carl Robert Jakobson juba 1874. aastal. Parimaid künnimehi pärjati ka esimeses Eesti Vabariigis. Tava jätkus kolhoosiajal, regulaarsed künnivõistlused algasid ENSVs 1965. aastal.

Esimesed kündmise maailmameistrivõitlused korraldati Kanadas 1953. aastal. Eesti kündjad osalesid vene ajal Nõukogude Liidu meistrivõistlustel. Esmakordselt jõudsid meie kündjad maailmavõistlustele 1989. aastal.

Meeskonnad võistluste taga

Kündmise maailmameistrivõistlusi korraldab maailma künniselts – World Ploughing Organisation (WPO).

Eesti kündjate tase on tavaliselt jäänud 15. ja 25. koha vahele. Väga häid tulemusi on näidanud siiani kaks meest – Mait Pajo ja Jüri Lai, kes mõlemad on end paar korda kündnud esikümnesse. Tänavused maailmameistrivõistlused rõõmustasid meid taas, sest noor Kehtna künnimees Priit Puuorg, kellele see oli esimene tiitlivõistlus, tõi koju 10. koha.

Eestis korraldab künnivõistlusi Eesti Künniselts. Igal aastal toimuvad kohalikud tiitlivõistlused eri paigas. Üks populaarsemaid kohti on olnud Olustvere. Võistlusi on peetud ka Rõhul, Kehtnas, Kuremaal jm. Tänavu lisandus uue kohana Vinni. Kuna Järvamaal – Eesti parimate põldude piirkonnas – pole juba kolmkümmend aastat künnivõistlusi peetud, loodetakse 2023. aasta tiitlimatš pidada seal.

Võistlusklassid ja võistlusalad