Metsamüük Timber.ee-s tõi majale uue katuse, naabril nii hästi ei läinud

Kuidas kujunevad sellised metsa hinnad?

AS-i Timber metsaspetsialist Helen Savi ütles, et seda, et raieõigus läheb kaubaks poole suurema hinnaga, juhtub aeg-ajalt, aga selleks peab mitu head juhust kokku langema. „Nii oli ka siin: turuolukord soosis, viimasel ajal on tõusnud ka antud sortimendi hind, nõudlus oli suur ja ilmselt mets ise oli looduses parem kui metsamajandamiskavas hinnatud ja metsafirmal oli võimalik koheselt metsas tööle asuda,“ rääkis Helen. Ta lisas, et rõõmustab alati, kui klientidel hästi läheb ja ta jälgib oksjone reaalajas oma töö kõrvalt, sest see on väga põnev. „Nii ka seekord, ainult et sel korral oksjon ei tahtnud ega tahtnud lõppeda ning jõudsin mitu korda mõelda, et no siit küll enam kõrgemale ei saa minna, aga pidin enda sõnu sööma,“ kõneles Helen. Ta selgitas, et oksjoni lõpp pikeneb neil 5 minuti võrra peale viimast pakkumist ja ta ei mäletagi, kas kunagi varem on üks oksjoni enda lõpuajast 2,5 tundi edasi lükkunud. Pealelõunal kell kaks lõppema pidanud oksjon sai õnneliku lõpu alles kell pool viis õhtul ja oli ilmselt närvide mäng ka pakkujaile. Helen märkis, et Kristiina tagasiside võiduteavitusele tegi tuju eriti heaks. „See on minu tööst parim osa, kui selgub, et minu töö on õnnestunud ja klient õnnelik ja rahul,“ kinnitas ta.