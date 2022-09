Eesti maad saavad uued hinnasildid külge oktoobri lõpus

Piirkondlikult on maa väärtus kahe aastakümnega kasvanud kõige enam Tartumaal ja Hiiumaal – vastavalt 15,9 ja 13,3 korda. Oktoobri lõpust saavad kõik huvilised teada, milline on nende enda maatüki hind. See arvutati välja peamiselt viimaste aastate antud piirkonnas tehtud müügitehingute järgi.