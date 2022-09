Hoiatav lugu vanaproua ravimikapist: väljakirjutatud rohuhunniku koosmõju ei kontrollinud keegi

Tütar paneb kuu aja jao päeva kaupa valmis. „Südameravimid, vererõhk, kolesterool, antidepressandid. Siis ta on suhkruhaige, vee välja ajamise tabletid, pearinglus, maokaitse, rahutud jalad,“ loetleb Aino tütar ema rohtu vajavaid muresid. „Kui ma neid rohtusid ostan, siis apteeker alati naerab, et peab ikka hobuse tervis olema, et sellele kõigele vastu pidada.“

Erinevate tervisemuredega on Ainol vaja käia paljude eriarstide vahet. Madala vererõhu tõttu on teda viidud erinevatesse haiglatesse. „Lähme kuskile eriarsti juurde, siis seal vaadatakse, et oh jumal, teil on juba nii palju rohtusid peal, aga meil ei jää muud üle, kui peame veel juurde kirjutama,“ räägib Aino tütar.

Kui Aino tütar hakkas lähemalt uurima ema ravimite toimeaineid, oli üllatus suur. Selgus, et vanaproua sööb vererõhu alandamiseks korraga liiga palju ravimeid. Näiteks nii amlodipiini kui lerkapiini sisaldavaid rohtusid, mida koos ei tarvitata. „Vererõhurohtudes oli nii palju korduseid koos, et nii kindlasti vererõhku ravima ei peaks,“ kommenteerib Aino raviskeemi vaadanud kliiniline proviisor ja raviminõustaja Silja Nellis. „Vererõhk võib minna liiga madalaks. Pea käib ringi, paha on olla, tekib nõrkus ja võib kukkuda.“