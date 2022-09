Toivo Asmer: „Rahvaalgatus, mis puudutab eraomandi käsutamist ja piirangute talumist vajab meie kõigi allkirja!“

MTÜ Eesti Erametsaliit on aastate jooksul teinud korduvalt Vabariigi Valitsusele ja metsandusega seotud ministritele ettepaneku tõsta looduskaitseliste piirangute eest erametsaomanikele ette nähtud hüvitised tänapäevasele õiglasele tasemele. „Tulemuseks on vaid hea jutt ja lubadused, kuid mitte ühtegi reaalset sammu tegudeni,“ tõdeb AS Timber nõukogu esimees Toivo Asmer, kelle sõnul on praegu kehtivad toetusmäärad naeruväärselt madalad ning pealegi ei jagu raha kõigile, keda probleem puudutab. „Kui erametsaomaniku metsa satub elama mõni ohustatud liik või hinnatakse, et ta võib sinna sattuda ning metsamajandamine seetõttu lõpeb, ei suuda kehtivad toetused metsaomaniku võimalikku saamata jäävat tulu kompenseerida. Kuid, mis me räägime tulust! Metsaomanikele keelatakse rangema korra alusel ka oma metsast küttepuude varumine. See on absurdne! Loomulikult on elurikkus tore ja vajalik, kuid kõik see, mis puudutab siiski eraomandit peab jääma riigi haardeulatusest välja või siis pakutakse taluvuskompensatsioone, mis tõesti pädevad.“