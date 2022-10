Maaleht 35 | Pole teemat, millest Targu Talitas ei võiks kirjutada

Kui vanu Targu Talita numbreid sirvida, siis seal avaldatu annab hea pildi sellest, kuidas aeg on muutunud ja probleemid ühes sellega.

Eluga ühte jalga

Eks neid, kes Targu Talita aastakäike veel köidavad, jääb järjest vähemaks. Digitaalsena jääb see tohutu infohulk aga igavesti kättesaadavaks.

Targu Talita autorite hulgas on olnud legendaarseid tegijaid, kelle kirjutatu tekitas furoori ilmumise ajal ja tagantjärelegi on vahva neid kirjatükke lugeda. Üks Targu Talita pikaajaline tegija oli Kadrin Linna, kelle ampluaa oli tõeliselt lai, sest tal jagus nii haridust kui elukogemust.

Peaaegu et aegumatu väärtusega on olnud aiandus- ja taimekaitseteemad, millest aastaid kirjutas Väino Pallum. Pole olemas taime ega kahjurit, millest see suure teadmistepagasiga autor artikleid avaldanud ei oleks.