Mäka oli pahuras tujus. Ütles, et on naise sõbrannas pettunud. Sõbranna käis külas ja kiitis, kui head nõu annavad psühholoogid ja pereterapeudid. Sõbranna on agar lehtedest nõuannete lugeja, käib loengutel, kasutab tasulistegi terapeutide abi.