Maaleht 35 | Vaestest taludest on kasvanud Eesti innovaatilisim valdkond

Samal ajal on Maaleht kaasa teinud ka põllumajanduse tohutu arengu. Julgen öelda, et just põllumajandus on Eesti innovaatilisim eluvaldkond.

Alates 1990. aastatest Turu ja Hannoveri tehnikamesse külastama hakanud põllumehed said õige kähku aru, kuidas käib kaasaegne põlluharimine. Nii ilmusid ka Eesti põldudele kaasaegsed traktorid, kombainid ja haakeriistad, mis tegid varasemast mitu korda kvaliteetsema töö.

Suure osa künnist asendas minimeeritud mullaharimine. Peale umbrohutõrjevahendite võeti kasutusele haigustõrjevahendid. Hakati tegema mullaproove ja kasutama kombineeritud väetisi, mille N, P ja K sisaldus valiti vastavalt põllu omadustele. Lisandusid leheväetised.

Tekkis täppisviljelus. Kui esimesed traktorid hakkasid põllutöid tegema GPSi abil, oli isegi raske aru saada, mida see tähendab. Praegu enam naljalt ilma GPSita põllumasinaid ei leia.

Piimakarjad on teede äärest kadunud, isegi karjakopleid pole enam. Alates 2002. aastast, kui Eestisse ehitati esimene uus külmlaut, on järjest enam lehmi kolinud „katusega karjamaale“, nagu piimatootjad uusi suurfarme ise nimetavad. Nii on meie nurmi ja niite kaunistama jäänud vaid lihaveised.

Kui Maaleht ilmumist alustas, oli suur uudis, et Estonia kolhoos saavutas väljalüpsi neli tonni lehma kohta. Praegune Eesti keskmine on kümne tonni kandis.

Ka lihaveiste vallas on areng olnud tormiline. 1995. aastal tõi Leino Vessart Žiguli käruga Eestisse esimesed limusiini tõugu lihaveised. Nüüdseks kasvatatakse Eestis 16 tõugu ja lihaveiste populatsioon läheneb jõudsalt piimakarja omale.

Piimatööstuses tõid tõelise murrangu lüpsirobotid. Esimesed saabusid 2006. aastal Harjumaale Pakari farmi. 2011. aastani oli iga järgmise robotlüpsifarmi avamine uudis Maalehe maamajandusosas. Siis muutus see tavaliseks ja praeguseks lüpsavad robotid lehmi rohkem kui kümnendikus Eesti lautadest.

Kui varem sõid lüpsilehmad heina ja rohusilo, siis viimased kümmekond aastat on nende ratsioonis asendamatu energiasöödana maisisilo ning maisi kasvupind on Eestis iga aastaga pisut suurenenud. Viimase uuendusena katsetatakse sorgo kasvatamist. See on küll alles algusjärgus ning veel ei tea, mis edasi saab – kas jääb või kaob.

Selle kõige tulemusena on saagid ja toodangud suurenenud. Eesti keskmine viljatoodang jäi toona paari-kolme tonni piirile hektari kohta. Nüüdseks on see jõudnud seitsme tonni kanti ja parimad viljelejad võivad uhkustada ka kõrgemate kui kümnetonniste saakidega.