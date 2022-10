USA Kentucky osariigi talumees Dewey Coffey asus ühel selle aasta jaanuari pärastlõunal tegema seda, mida ta oli teinud varem sadu kordi – oma viljapunkrist sojaube kaubikule laadima. Avastades, et viljatigu on ummistunud, ronis mees punkrisse vaatama, mis täpselt sel riistapuul viga on. Hetk hiljem võttis tema päev drastilise pöörde.