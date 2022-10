Abielupaar päästis kaluri madalas vees uppumisest. Päästeamet: kaluri kahlamispüksid võivad halval juhul muutuda eluohtlikuks

Sellest on nüüdseks möödas umbes aasta, mil Ann ja Enn Meri istusid oma kodus Saaremaal Rahuste külas ja sõid hommikusööki. Majast on mereni ligi 200 meetrit. „Alati ikka vaatame, mis merel toimub, vahel on linnud, kotkad... Ja Enn järsku ütleb, et üks kalamees läks merele, aga nüüd teda enam pole,“ meenutas Ann.