„Kui RMK oleks selle truubi ehitanud väärtuslikku linnamiljöösse, ütleks iga kultuurne inimene, et see on sitt sild!“

Soomaa elanikke pahandab, et RMK ehitas üle Lemmjõe uue, keskkonda sobimatu silla. RMK looduskaitsespetsialist sobivuses probleemi ei näe ja põhjendab, et silda on vaja paremaks juurdepääsuks poollooduslikele kooslustele, mida on tarvis hooldada.