Jaan Kers: Eestist võiks saada Soome ja Rootsi kõrval edukas bioreafineerimise arendaja

Mida kallimaks fossiilne toore läheb, seda rohkem tekib motivatsiooni biotööstuse arendamiseks. Puidukeemia annab võimaluse säilitada hea elatustase ka tulevikus vaatamata kõigile muutustele, mis meid ootavad. Need tehased suudavad tagada ka kohapealse energiavarustuse.

TalTechis edendatakse puitmaterjali kaskaadkasutust. Ilma biorafineerimiseta me kaugele ei jõua, ilma me ei suuda valmistada taastuvast tootainest materjale, mida täna tehakse nafta baasil. Põhjamaades on vastav arendus toimunud aastakümneid.