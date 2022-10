Henrik Välja: ehitised tuleb muuta emiteerijast süsinikupangaks

Palju on räägitud sellest, et hooned peavad olema energiasäästlikud. Uued enamasti ongi, vanad on aga endiselt ebatõhusad. Hoone elukaare emissioonides hakkavad väga mängima materjalid, kui käitamine nõuab vähem energiat. Mida tõusamad majad, seda rohkem materjale on vaja ja seda olulisem on materjalide jalajälg.