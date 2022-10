Maakasutus aastal 2021: Üle poole Eestis on mets. Metsaga metsamaad on 47%, metsata metsamaad on 5%, põõsastikke 1%: Metsata metsamaa on lage või selguseta ala, kus kasvab nii vähe puid, et pole veel päris selge, kas sinna tuleb mets või ei tule.