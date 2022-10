Eestis napib veoki-, bussi- ja taksojuhte. Ainuüksi töötukassa veebis on saadaval 150 pakkumist just neile

Tööpakkumisi on transpordi alal samuti hulgaliselt. Septembri lõpu seisuga oli ainuüksi töötukassa veebis üle 150 tööpakkumise, nende seas peamiselt veoki-, bussi- või taksojuhi ning rahvusvaheliste vedude juhi tööpakkumised. Töötuna on aga arvel umbes 1500 inimest, kelle viimane ametiala on olnud sõiduki- või tõstukijuht.

Töötukassa vahendab ka transpordialaseid koolitusi, mis on kõigi koolituste seas enamasti populaarsuselt kolmandal kohal. Veokijuhtimise (täiend)koolitustel on tänavu osalenud ligi 1500 inimest.

