Kas metsastatistika valetab? Teadlased andsid esmase hinnangu

Keskkonnaministeerium tellis analüüsi, et saada selgust, kas Eesti metsastatistika põhineb õigetel alustel. Tartu Ülikooli teadlaste esialgne hinnang on, et metsastatistika koostamine käib usaldusväärsel meetodil. Teadlased on teinud ka ettepanekuid süsteemi täiustamiseks.