Margus Klaisi on vaja nii saia- kui moosisööjatel

„Ma ei toimeta siin üksi, ümberringi on veel mitu firmat,“ räägib Margus Klais ja loetleb: Tiku talu kuulub tema emale, OÜ Tidriku Mõis aga vennale. Nii majandabki üks pere otsekui pereettevõte Rämsi ja Puhja kandi maid Elva vallas – kokku on ühe pere hallata ja harida tuhande hektari ringis ümberkaudseid põlde.

„Oma ettevõttes olen omanik, Tiku talus aga tööline,“ naerab Margus Klais, kes lisaks oma põldude harimisele on abiks ka emale-vennale kuuluvatel maadel.

Maasikaid korjasid oma lapsed, malevlased ja ukrainlased

Suvel käis Rämsi põldudel kibekiire maasikakorjamine lavatsitel. „Maasikapõllul on mul lisaks kohalikele abiks ukrainlased, hooajatöölised Ida-Virumaalt ja oma lapsed,“ teatab Rämsi Agro juhataja, kes on viie lapse isa. Sel suvel sai ta appi ka õpilasmaleva.

„Kui maasikad õitsevad, põld on õitest valge, viljad on punased ja külmkambris maasikaid lademes, siis on tore oma töö tulemust näha.“ Margus Klais

Maasikaid kasvatatakse selles firmas kahel põllul, kokku on üheksa hektarit maasikate all. Põldude kõrvale on Rämsi Agro rajanud päikesepaneelide pargi võimsusega 200 kWh.

„Sortidest kasvavad meil ’Sonsation’, ’Verdi’ ja ’Asia’,“ teatab peremees. Ta lisab, et maasikaid müüakse Vahtra talu kaubamärgi all kohalikel turgudel ning ettevõte kuulub ka maasikakasvatajate liitu.

„Tänavu oli maasikakorjajate tööle saamine päris keeruline,“ nendib peremees, kes on oma ettevõttesse juba tööle võtnud ka Ukraina sõjapõgenikke. Margus Klais on Ukraina peredele andnud elamiseks korteri Ulila külas ja palganud ukrainlasest koka oma töölistele lõunaks süüa tegema. Peaasi et kõik maasikad ikka töötajate abiga korralikult korjatud saaks.

Karjamõisast kaasaegseks tootmiseks

„Kunagi oli siinkandis Tiidriku karjamõis,“ teab Rämsi Agro juhataja, et oma ettevõtte keskuse rajasid nad mõisa, hilisema sovhoosi maadele.