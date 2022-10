Kuhu kadusid keevitajad? Ka kõrgema palga peale ei tule piisavalt inimesi

Töötukassa on juba aastaid jõudnud samale järeldusele – Eestis ei ole piisavalt keevitajaid – ja nendib, et tegu on ebapopulaarse töövalikuga, sest töö nõuab head füüsilist vormi, sageli pole palk ootustele vastav ning tööaeg varieerub, sh tuleb töötada ka öösiti.

Kui kell kaheksa kohale jõuame, on osal töötajatel juba ligi pool tööpäeva seljataga. Mulle tehakse selgeks, et Palmse Metall on töökoht, kuhu mehed tahavadki tööle tulla poole öö pealt, sest siis saab juba kella 13–14 ajal koju. See olevat Palmse värk.