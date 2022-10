MEIE RAHVAS Mullusest rahvaloendusest on selgunud järjekordseid põnevaid detaile Eesti elanike kohta. Näiteks et keskmine eestimaalane on 43aastane ja elab majas, mis on temast 14 aastat vanem. Ning enam kui pool Eesti rahvast ehk 689 204 inimest elab linnas korteris. Samuti saame teada, kellega inimesed koos elavad.