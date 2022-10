Võidu tõi lause „Vargamäel oli elu veel raskem“

Vaino sõnul ei ole see lause tsitaat „Tõest ja õigusest“, aga kinnitab ühtaegu Vargamäe kuvandit, teisalt viskab nalja nii kuvandi kui ka eestlaste üle. „Vargamäel oli elu tõesti raske, samal ajal on meil tihti üldine hoiak, et issand, kui raske mul on! Lisaks veel ajalooline tunnetus, et küll me oleme ikka palju kannatanud rahvas,“ möönab Vaino.