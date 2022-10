Seenesõbrad on tänavu murelikud. Leidub üksikuid õnnelikke, kes on peale sattunud sirmikukolooniale või saanud mitu korvi puravikke, aga üldiselt on olukord hädine. Süüdistada pole kedagi muud kui ilmataati. Mükoloogid siiski lootust lõplikult ei kustuta.