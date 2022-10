Talunik võtab endalt elu suurema tõenäosusega kui ühegi teise eluala esindaja. Mis toimub?

Statistika on enam kui kurb: põllumajanduses töötamine on seotud kõrgema suitsiidiriskiga. Seda fenomeni on eriti täheldatud kõikjal maailmas ja eriti väiksemate talude pidajate seas. Põhjusi võib otsida nii kasvavast võlakoormusest, valitsejate hoolimatusest kui kliimamuutusest, kuid see pole kõik.