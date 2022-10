Just tema on aidanud paljud kodud mõnusamaks muuta

Tänavu suvel Kanal 2 saates „Kodud rahaks“ teledebüüdi teinud Merlin Miido möönab, et uuele hooajale ei julge küll veel mõelda.

„Saate salvestamine oli minu jaoks muidugi meeletult stressirohke,“ ütleb Merlin Miido kergendustundega, sest nüüdseks on see minevik. Samas imestab ka, et kogu ettevõtmine nii suurt närvikulu nõudis. Oli ju saates „Kodud rahaks“ ülesanne – kodude sisustamine ja disainimine – talle südamelähedane. Teleformaadis, nii paljudele inimestele vaatamiseks, polnud Merlin seda varem siiski teinud. Ja eks igasugune uus olukord ole veidi harjumatu.