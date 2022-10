Kõik muutub: sood põlluks ja metsaks, metsad tagasi soodeks

Nüüdseks on seal, Vetepere kandis, pinnas märgatavalt kuivenenud. Kus vähegi võimalik, vohab toekam mets. Seda on vaatetornidest uhke vaadata. Mets on see, millega sõjajärgsete põlvkondade silm on harjunud. Eriti hoogsalt hakkas mets sirguma pärast Jägala, Ambla ja Tarvasjõe jõe sirgeks kaevamist ning kuivenduskraavide võrgu rajamist 1968. aastal.