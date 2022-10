Kalli inimese aitas hooldekodusse mets, mitte riik

„See oli meile esmakordne müügikogemus, millega jäime väga rahule,“ räägib Kaire (36), lisades, et neil oli emaga vaja raha, et päästa isa tervis. Kaire ise ei ole peret veel loonud, sest on enda sõnul elanud kogu aeg teistele. Ja eriti oma vanematele. „Mul on olnud väga raske, sest otsisin kogu aeg endale ühe töö kõrvalt teist, et oma vanemaid aidata,“ räägib Kaire. Metsa müümisele oli ema alguses väga vastu, kuid tütar suutis emale selgeks teha, et isa aitamiseks on see ainus võimalus. Nii hakkas Kaire otsima inimest ja ettevõtet, kes oleks usaldusväärne. Timberist teadis, et seal töötas tema kunagine klassiõde Helen. „Ega ma muidu oleks usaldanud ka. Minu jaoks oli see väga oluline teadmine, et ma ei satuks miskite metsapetiste ja ärikate otsa,“ toonitab Kaire. Lõpptulemust oli tal endalgi raske uskuda. „See mets päästis meie perekonna, sest nüüd on mõneks ajaks mure lahendatud. Isale oleks vaja ka operatsiooni. Ka see maksab, aga kui saame raha, siis saame hakkama. Isa tervis on meie jaoks väga oluline,“ kinnitas tütar.