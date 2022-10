HEA TEADA | Milliseid küttekollete hooldustöid tohib teha ise ja millised jätta spetsialistide hooleks

Päästeameti meediaesindaja Silver Kuusiku sõnul on kütteperioodi eel oluline veenduda selles, et küttesüsteem oleks korras: „Parim aeg korstnapühkija kutsumiseks on tegelikult pärast küttehooaja lõppu. Siis saab spetsialist süsteemi ära puhastada ja üle kontrollida. Ning kui ilmneb, et miski vajab parandamist, on uue kütteperioodini veel piisavalt aega, et jõuaks vajalikud tööd ära teha.“