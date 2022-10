EPA mess täidab ka tänavu kogu rahvamuuseumi

Muuseumi ees on väljas põllumajandustehnika, kus uudsena domineerivad suured mono- ja kombikülvikud. Masinamüüjate sõnul pole see ainult näitusekraam, vaid sarnased masinad töötavad reaalselt Eesti põldudel.

Kokku on messil pea 200 eksponenti. Esindatud on põllutehnika, väetised ja taimekaitsevahendid, metsandus, digitehnoloogia, loomasöödad ja päris suur osa on ka põllumajanduse tugiteenustel.

Korraliku väljapaneku ja meeskonnaga on esindatud viljakaupmehed Baltic Agro ning Linas Agro, uudsete IT-lahendustega on väljas Yara, PaulTech, SmartFarm jmt.

Seminariprogramm on ka varem olnud tugev. Seekord on hea lahendus see, et väga suur osa seminare on koolitunni pikkused. Ja tegelikult jõuab olulised asjad ära rääkida ning küsida küll.