FOTOD | Raadi sõjahauast leitud inimeste säilmed maeti Tartu Rahumäe kalmistule

Mälestusteenistusel olid kohal Tartu linna esindajad eesotsas linnapea Urmas Klaasiga, Tartu Juudi Kogukonna esindajad ning Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. Muuseumi juht ütles, et sõjamuuseumi esindaja on sellisel puhul alati kohal. „Ümbermatmine on osa meie tööst ja koos sõjahaudadest säilmete väljakaevamisega on ka see osa ühest protsessist, nii on ka muuseumi esindaja viibimine siin igati kombekas. Siin on inimesed, kes on erinevatel asjaolude kas hukatud või surnud ning kui nende säilmed jõuavad lõpuks surnuaiale, on see nende mälestusele mõeldes lõpuks hea asi,“ lisas Lill.