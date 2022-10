Üllatus! Ülo Vooglaiu „Elanikust kodanikuks“ ilmus usbeki keeles

Ülo Vooglaiu raamat „Elanikust kodanikuks“ ilmus äsja üllatuslikult usbeki keeles. Ei saa päris nii öelda, et ükski prohvet pole kuulus omal maal, aga see teos on hakanud lendama just endistes nõukogude vabariikides: lisaks vene keelele on raamat tõlgitud ukraina keelde ja ilmselt on tulekul kasahhikeelne väljaanne.