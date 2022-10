Ökoärevus – kas pelgalt moevärk või tõsine häire?

Endine meteoroloog Bonnie Schneider avaldas tänavu raamatu „Taking the heat: How climate change is affecting your mind, body and spirit and what you can do about it“ (“Kuumuse kütkes: Kuidas mõjutab kliimamuutus su keha, meelt ja vaimu ning mida saad selle osas teha). Tema sõnul mõjutab meid ümbritsev keskkond (nt temperatuur, õhu ja vee kvaliteet, toidu kättesaadavus) paljuski tervist ja meeleolu.