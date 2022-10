Tänavu on väga kummaline rapsisügis

Mul raps juba kolm nädalat külvatud, kuid üles ei tule – mida teha? Seda küsimust kuulsid konsulendid ja agronoomid terve augustikuu. Praegugi, kaks kuud hiljem, on osal põldudel raps nagu kaalikas, aga teisel osal alles esimeses pärislehes.

Praeguseks on ilmselt suurem hulk muretsejaid juba otsuse teinud. Põllumeestega rääkides selgus, et enamik jäi ootele. Kuna augusti algul külvasid nad talirapsi seemne väga kuiva mulda, siis see raps seal seisiski ja ootas vihma. Esimene normaalne vihm tuli rapsikülve kastma 23.–25. augustil.