VILJELUSVÕISTLUS: rapsisaak jäid mullusele alla

Samal ajal olid kokkuostuhinnad head. Tõsi, praegu on nad tipust, tuhande euro ligidalt, langenud ca 630 euroni tonni eest, kuid ka see on küllaltki hea hind. Nii et kes põldu panustas ning oma rapsi talvest ja kevadest läbi suutis tuua, see sai korralikku tulu. Kuna raps on nn rahakultuur, siis seda nad ka poputasid.