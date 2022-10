UURING | Eestlased toituvad ebatervislikumalt, kui meist keegi arvata võiks

Toidupüramiid näitab, mida süüa vähem ja mida rohkem. Püramiidi järgi tuleks kõige rohkem süüa köögivilju, täisteratooteid, marju ja puuvilju, piirata tuleks aga maiustusi, karastusjooke ning erinevaid soolaseid ja magusaid näkse. Eestlaste tegelikul toidupüramiidil kipuvad toitude kogused aga vastupidi olema – suure osa toidulauast hõivavad just maiustused ja näksid. Tegelikult ei ole see toidugrupp tasakaalus toitumiseks sugugi vajalik, need toidud on püramiidil kujutatud, näitamaks, milliseid koguseid mitte ületada.