Viimsi Artiumis esietendunud Jaak Jõerüüdi näidend „Lennart. Pöörtooliaastad“ on esimene julge katse käsitleda me lähiminevikku kunstiliselt. Kui ma polnud veel lugu näinud, sõnastasin, et „lähiminevikku vaatav lavastus valmistab ette me tulevikku“. Julgen kinnitada, et just see aimub ka lavastustervikust.