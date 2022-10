Põlluraamat läheb pilve

Põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus möönab, et elektroonilisele põlluraamatule üleminek on tulevikusuund ja riigi seisukohalt on see oluline vahend, et saada paremaid andmeid põllumajanduses toimuva kohta.

Ta lisab murekohana, et põllumajandustootjate seas on ka selliseid, kelle arvuti kasutamise võimalused ja oskused on piiratud: „Ka praegu on paljud põllumajandustootjad, eelkõige väiketootjad, hädas PRIA e-keskkonnas taotluste iseseisva sisestamisega. See näitab, et elektroonilisele põlluraamatule üleminekuks on vaja piisavalt üleminekuaega.“