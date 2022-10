ÕPETLIK LUGU | Maaleht sai õõvastava kõne...

Häälitsuste järgi võis oletada, et see mees on insuldi saanud. Sel juhul tuleb ju kiirelt tegutseda. Tema telefoninumbri järgi saime internetist teada, et tegu on päris tuntud nimega, meie kunagise kolleegiga, kes on ammustel aegadel ka Maalehes töötanud.

Siit käivitus kohe meie päästeoperatsioon. Tuvastasime helistaja aadressi ja pöördusime esialgu kohaliku vallavalitsusse, valides sotsiaaltöötaja numbri. Sealt vastati, et helistagu me valla üldnumbrile, et siis nad saadavad kellegi kontrollima, mis on nende piirkonna inimesega juhtunud.



Insuldiga peab kiirelt tegutsema

Insuldiga on nii, et mida kiiremini abi saabub, seda väiksemad on tulevased kahjustused. Otsustasime helistada hädaabi numbrile 112, ehk sealt saabub abi kiiremini kui vallavalitsusest? Andsime 112 numbrile teada, et inimene on hädas – helistab Maalehte, aga ei suuda sõnagi rääkida, ainult mõmiseb.

Kui küsisime temalt, kas ta on see isik, kes telefoninumbri järgi olema pidanuks, vastas mees – jaa, jaa, jaa.

Tartu ülikooli kliinikum annab oma kodulehel teada, et insult on järsku algav osaline ajutegevuse häire, mille põhjuseks on kahjustatud ajuosa verevoolu vähenemine või lakkamine. Ilma hapniku ja toitaineteta võivad närvirakud mõne minuti jooksul hukkuda või tugevasti kahjustuda. Koos parema kehapoole halvatusega võivad esineda kõnehäired. Haige ei pruugi mõista räägitavat, samuti ei suuda ise ennast kõnes väljendada.

Insuldi hoiatussümptomid on järsk, seletamatu tuimus või sipelgajooksutunne ühes kehapooles, järsku tekkinud tõsine peavalu, nägemishäire, rääkimise raskus või kõnes takerdumine, äkki tekkinud kohmakus või liikumatus.

Kes tunneb nimetatud hoiatussümptomeid, peab pöördume esimesel võimalusel arsti poole. Arstid hoiatavad, et arsti juurde tuleks pöörduda ka siis, kui need sümptomid on juba möödunud.

Kui inimene kahtlustab insulti, siis esimene asi on tõsta kontrollimiseks korraga mõlemad käed üles, kui ühte kätt ei jaksa tõsta, siis on kohe abi vaja.

Ajasime abivajaja jälgi