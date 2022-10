COVID-19 olukord Eestis on veel üsna leebe, peamiselt seepärast, et intensiivravi või juhitavat hingamist vajavad esialgu vähesed. Kaks haigust niidavad inimesi praegu enamgi kui koroona.

Esmaspäeva seisuga oli haiglas 224 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil kaheksa. Praegust haiguslainet iseloomustabki see, et intensiivravile satub vähem inimesi. Haigestumine suurenes kooliaasta algusega küll hüppeliselt, kuid on nüüd stabiliseerunud.