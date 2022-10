VIDEO | Irvhammaste lehtsalat pidaski kauem vastu kui Briti peaminister

Seda kõike tehti selleks, et visata nalja saareriigi poliitilise olukorra üle. 45 päeva tagasi alustanud peaminister Liz Truss sattus kohe paljudesse skandaalidesse ja tema tagasiastumist oodati juba mõnda aega. Ajakirjanikud saidki lehtsalatiprojektiks innustust 11. oktoobri The Economisti juhtkirjast, kus ennustati, et Truss püsib veel võimul umbes seitse päeva – ja võrreldi seda lehtsalati säilivusajaga.