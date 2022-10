Päästeamet koostas juhendi generaatorite ohutuks paigaldamiseks ja kasutamiseks

„Elektrigeneraator on võimalus elektrikatkestuse ajal tagada oluliste elektriseadmete töötamine. Selleks, et generaatorist niigi kriitilisel hetkel hoopis õnnetus ei sünniks, peab selle paigaldamisel ja kasutamisel silmas pidama ohutusreegleid. Kõige olulisem on läbi vaadata tootja paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhis,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve ekspert Heikki Rajalo.