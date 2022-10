Maalehe katsepõllu porgandikasvatus kukkus haledalt läbi

„Porgandiseemned on väga pisikesed ja seepärast on neid keeruline täpselt õigete vahedega külvata. Nii peab porgandit mõnikord isegi mitu korda harvendama, mis on aga taas lisatöö. Just sellel põhjusel tulebki appi seemnelint, kus on porgandiseeme õigete vahedega lindile pandud. Aednikul pole vaja teha muud kui seemnelint külvivakku panna, niisutada ja mullaga katta,“ seisis seemnepakki tutvustavas juhendis.