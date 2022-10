Laanerähni lemmikpala on üraskid

LINNUD Kui uudishimulikke rasva- ja salutihaseid või käbisid töötlevaid suur-kirjurähne on võimalik kohata pea igal metsaskäigul, siis mõnda metsaelanikku ei pruugi ka otsides silmata. Mõne aasta eest nägin mitu nädalat vaeva, et leida suurest metsalaamast puudel askeldavaid laanerähne .

Otsimise tegi keeruliseks tõik, et tegu on vaiksete koputajatega, ja kui sobivat toitu on puul küllalt, pole nad päeva jooksul ka kuigi liikuvad. On siiski paigad, kus laanerähnidega kohtumine on tõenäolisem.