SEENEOLUKORRAST RIIGIS | Lõpp on lähedal, kuid on veel kohti, kust võib saada korraliku saagi

Et varasügis oli seenevaene, siis jätkavad mükofiilid ka praegu korilusretki, võideldes alanud öökülmadega. Seniseid seenerekordeid püstitanud Virumaa on troonilt tõuganud sootuks uus kant.

Möödunud nädalal käisin Virumaal kuuseriiskaretkel ajendatuna rohketest ning külluslikest teadetest nende kohta just sealtkandist. Ei saa öelda, et oleksin mööda enamvähem Ida- ja Lääne-Virumaa piiri liikudes päris tühjade kätega jäänud, kuid tõeliselt suurte saakide omanike eeliseks on kindlate kohtade teadmine. Kõige rohkem saaki sain noortest kuusikustest metsateel Venevere-Luusika vahel, sinna tasuks ehk praegugi veel vaadata.