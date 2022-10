Loodusetundja Kristel Vilbaste tõdeb, et eelmise aasta lõpu seisuga oli punane kärbseseen Eesti populaarseim ravimtaim, edestades isegi musta pässikut. „Rahva seas levib selle pruukimine maarohuna, ent seene kasutus on läinud kaugele sellest, mis minu meelest mõistlik on ehk välispidisest kasutamisest.“