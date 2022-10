Noored põllumajanduses: kui tean, et see on ka minu pirukas, siis pingutan hoopis rohkem

Osad noored majandavad juba ise põllumajandusettevõttes, teised ei saa kuidagi juhiohje enda kätte ja kolmandad kipuvad linna ega hooli oma vanemate raskest elutööst.

„Juriidiliselt olen mina ettevõtte omanik, aga praegu tegutseme veel isaga koos, ta on minu suurim eeskuju,“ selgitas noor ettevõtja Sander Hiire, kes koos isa Üllar Hiirega kasvatab Lääne-Virumaal teravilja ja rapsi enam kui tuhandel hektaril OÜs Mäemõisa.

Noor ettevõtja Sander lisas juurde, et isa pole veel ettevõtmistest kõrvale astunud, et see on selline protsess, millega mõlemad on rahul.

„Meil on käsil põlvkonnavahetus, uued arusaamad, uued projektid,“ on teatanud isa Üllar Hiire, viidates ka sellele, et poeg rajab juba uut kuivatit ning punkerladu.

Omandisuhe on noorele oluline

„Kui sa oled omaniku või osanikuna kirjas ükskõik mis ettevõttes, siis sa tunned, et pingutad rohkem, kui tead, et see on ka sinu pirukas,“ tõi esile Sander Hiire, et selgus omandisuhetes aitab põlvkonnavahetusele põllumajanduses kindlasti kaasa.

Kas ka teistele noortele soovitada, et alustagu oma ettevõtlust esialgu oma vanemate kõrval ja nende juhendamise all? Seda Sander Hiire otsesõnu ei soovitanud.

„See on igas ettevõttes individuaalne, milline on kahe inimese suhe, kas on sarnased või erinevad nägemused. Mingit üldist soovitust on keeruline anda,“ rääkis OÜ Mäemõisa omanik Sander Hiire.

Tema sõnul on siiski väga oluline teha kõigepealt oma vanematega koostööd, et saada aru ettevõtte käekirjast ja õppida tundma oma partnereid ettevõtluses.

Ka tõi Lääne-Virumaa noor põllumees esile, et Euroopa Liidu poliitika aitab kõvasti põlvkonnavahetusele põllumajanduses kaasa, kuna investeeringutoetuste andmisega soositakse eelkõige alla 40-aastaseid talude või põllumajandusfirmade omanikke.

