Peipsil on alates aastast 2001 kalapüügikvoote rakendatud nn olümpiapüügina, mis tähendab, et iga kalur püüab püügikvootide avanedes võimalikult kiiresti nii palju kala kui suudab. See palju nii majanduslikke kui õiguslikke probleeme tekitanud süsteem leidis täna lõpu.