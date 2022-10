Draakonite ja termiitide süüks pandud Namiibia „haldjaringide“ tegelik tekkepõhjus on palju kavalam

Mitmel pool „haldjaringideks“ nimetatud sõõrid on tõepoolest lummavad. Oma ebatavalise korrapärasusega on need juba 50 aastat andnud alust teaduslikele uuringutele, mis on üritanud välja selgitada, kes või mis neid tekitab. Alles hiljuti leiti üsnagi ammendav seletus, mis kehtib ühiselt nii Namiibia kui Austraalia „haldjaringidele“. Leid kinnitab tõdemust, et loodus on palju kavalam, kui me esmapilgul arvame.