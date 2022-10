ÜÜRATUD ARVUD | Teadlased selgitasid välja, kui palju on maailmas sipelgaid

Värske uuring avalikustab, et maailmas elab vähemalt 20 kvadriljonit sipelgat. See on 20 miljonit miljardit ning umbes 2,5 miljonit sipelgat iga maakeral elava inimese kohta, kirjutab Euronews. Ja see on veel üsna tagasihoidlik hinnang, selgub teadusajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringust. Pole välistatud, et sipelgaid on veelgi rohkem.