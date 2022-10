Pärnumaal metsa müünud õpetajal oleks vahendajate tõttu 100 000 eurot saamata jäänud

Vaja oli leida vaid moodus, kuidas kõige tulusamalt ja lihtsamalt müüa, sest ühes oli naine kindel – kui selle maa eest pakub keegi vähem kui pool miljonit eurot, jääb tehing ära. Põhjus lihtne: nii heas korras eraomanduses metsa sellises mahus pole ammu nähtud, sest enamus erametsi on Eestis majandamata ja kehvas seisus. Imestama paneb vaid tõsiasi, et kogu selle metsa majandamist on tehtud kaugjuhtimise teel (mets asub Margiti kodust 1,5-tunnise autosõidu kaugusel) ja põhimõtteliselt tehnikata, abiks vaid üks kohalik metsamees, kes Margiti sõnul oli nagu hea metsasanitar. „Andres jalutas kinnistul tihti ringi, nägi probleemset või kohta, kus on mõistlik majandada, helistas mulle ja võtsin kohe peale metsateatised. Temata poleks ma metsa suutnud nii heas korras hoida,“ ütleb naine, kuna endal polnud tal kolme lapse ja õpetaja põhitöö kõrvalt aega nii kaugel pidevalt käia.

Tänaseks on ligi 85ha metsamaad Timber.ee oksjonikeskkonna kaudu omanikku vahetanud ning Margit vaatab toimunule tagasi reserveeritud emotsionaalsusega. Argumente müüa tekkis pikkade arutelude tulemusena rohkem, kui mitte müüa. „Minu enda vanim poeg tegeleb investeerimisega ja nii sain temalt palju nõu. Nüüd müüa tundus olevat õige aeg, sest metsa hinnad on kõrged ja kui ma tahan, et mu lapsed tulevikus hästi läbi saavad, siis teen ise nende vahel jagamise ära ja elan ise ka rahulikumat elu. Võib olla ostan mingil hetkel tükikese metsagi veel endale tagasi,“ selgitab Margit.

Rumal just seepärast, et ei julgenud investeerida metsatöömasinatesse ning kõik teenused tellis ta sisse. „Takkajärgi mõeldes oleks pidanud seda tegema,“ ütleb Margit, kuid märgib samas, et võib olla poleks tal tänaseks nii korras ja ilusat metsa olnud, kui seal oleksid pidevalt masinad peal olnud ja poleks tehtud käsitööd. „Suurema osa tööst on minu metsades teinud ära saemehed!“

Sama meelt on ka AS Timber metsaspetsialist Marcel Lahe, kes selle metsa müügiga tegelema asus. „Mina pole varem näinud nii hästi majandatud metsa, mille omanik on mitte-metsainimene,“ räägib Marcel. „Kui me ühel hommikul kõik kolmekesi Margiti metsas kokku saime, siis ma ei oodanud sellist vaatepilti. Esmalt muidugi sõitsime ja jalutasime kinnistul 4 tundi, et üldse mingit head ülevaadet saada, mis seal on. Kohe oli näha, et harvendusraied oli tehtud saemeestega. Nii raiuti kõige efektiivsemalt väheväärtuslik materjal metsast välja ja parem materjal, kask ning okaspuu, jäeti kasvama. Samuti oli tehtud viimase 10 aasta jooksul ca 30 hektarit valgustusraiet.“

Olgu öeldud, et tavapraktikas metsaspetsialistid ei käi kinnistutega või metsaga kohapeal tutvumas, kui just metsaomanik seda ei palu või kui tegemist pole väga suure müügiga, kus detaile, millele tähelepanu pöörata, rohkelt. Antud juhul oli tegemist väga suure kinnistuga ning Andres tundis Marcelit juba varasemast ajast. Nii suunaski Andres ka Margiti just tema jutule.

Vahendajad pommitasid viimase hetkeni ja naersid naise välja

Marcel meenutab, et ühel päeval, kui Andres talle helistas, küsis ta nii muuseas, et „kuule, mul siin üks tuttav plaanib müüa väga suurt kinnistut ning erinevad vahendajad on pakkunud talle umbes 400 000 eurot. Mis hinnaga selline asi võiks Timber.ee keskkonnas lõppeda?“ Sel hetkel pakkuski metsaspetsialist välja, et saaks õige kõik koos selles metsas kokku, et mõtteid vahetada, sest tihtipeale on vahendajate taktika pakkuda metsaomanikule küll esialgu mõistlikuna näivat hinda, kuid seejärel hakata tehingu käigus erinevatele puudustele viidates sellest hinnast alla kauplema.